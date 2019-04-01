Дочь и зять имама Финляндии воевали в Сирии за ИГ

Хельсинки, 1 апреля. Дочь и зять духовного лидера мусульман Финляндии Абдула Маннана находились с 2014 года на территории Сирии, принимая участие в боевых действиях на стороне террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России). Об этом сообщается в расследовании журналистов финской гостелерадиокомпании YLE.

По данным журналистов, Таз Рахман из Бангладеш, имеющий также финское гражданство, воевал на стороне ИГ1 в Сирии. До того, как он покинул Финляндию, занимался бизнесом: у него была пиццерия в Хельсинки и продовольственный киоск в Оулу. Выяснилось, что совладельцем киоска оказался имам Абдул Маннан, а Рахман — женат на дочери Маннана.

Журналисты встретились с имамом в Оулу для записи интервью о радикализации. Изначально Маннан подчеркивал, что не знает лично никого, кто радикализировался. Однако после прямого вопроса о Рахмане, признался, что речь идет о его зяте.

По словам имама, Рахман уехал в Сирию вместе с его дочерью в 2014 году. Маннан заверил, что не был в курсе планов своей дочери.

«Как сейчас не знаю, находится ли она до сих пор в ИГ. За последние два года я ничего не слышал о ней», — рассказал он.

Члены ИГ в 2017 году опубликовали новость о том, что их физиотерапевт Рахман скончался.

В интервью имам подчеркнул, что не несет ответственность за выбор тех людей, которые не сообщали о своих планах.

Еще в 2016 году министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни обращал внимание на то, что на стороне ИГ становится больше представителей финской мусульманской общины. Тогда он выразил мнение, что число боевиков ИГ из Финляндии выше, чем из остальных стран Европы.

1 Организация запрещена на территории РФ.