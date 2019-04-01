Премьер Норвегии надеется, что встреча с Путиным поможет диалогу Москвы и Осло

Осло, 1 апреля. Глава правительства Норвегии Эрна Сульберг выразила надежду, что предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным позволит продолжить диалог между Осло и Москвой.

По данным норвежской газеты Verdens Gang, Сульберг планирует принять участие в форуме «Арктика — территория диалога», который состоится 9 апреля в Санкт-Петербурге. В рамках форума президент РФ Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Норвегии. По словам Сульберг, она намерена отправиться на форум в Петербурге вместе с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде​​​.

«Мы попросили о встрече с президентом Путиным. Это хорошая возможность продолжить диалог, который у нас существовал с Россией, также и в непростое время», — пояснила глава правительства Норвегии.

В последние пять лет Россия и Норвегия почти не проводили встречи на высшем уровне. В декабре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел короткую встречу с Сульберг.

«У меня была короткая встреча с Медведевым до Рождества, и я считаю, что теперь это хорошее продолжение», — добавила она.

Международный форум «Арктика — территория диалога» является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Президент России Владимир Путин примет участие в Арктическом форуме, где встретится с лидерами Финляндии и Исландии, а также с премьер-министром Швеции.