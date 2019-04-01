Политолог рассказал, как «Силой Сибири» Россия переиграла США, Украину и Данию

Москва, 1 апреля. Реализация проекта строительства газопровода «Сила Сибири» позволила России переиграть США, Украину и Данию, которые попытались выступить против энергопроектов страны. Такое мнение выразил политолог и журналист Руслан Осташко.

По его словам, строительство трубопровода уже «перешагнуло» через реку Амур и скоро соединит российскую часть с китайской. При этом специалист отметил, что мощность «Силы Сибири» соответствует обеим трубам «Турецкого потока», а США даже косвенно не сумели повлиять на этот проект.

Главным итогом реализации «Силы Сибири» эксперт считает страховку России от экспортных рисков.

«Если даже европейцы завтра с ума свихнутся и зарубят «Северный поток — 2», чего не будет, то наша страна все равно не пропадет. И западные партнеры прекрасно это понимают», — рассказал он в эфире PolitRussia.

По его мнению, именно поэтому Датское энергетическое агентство быстро опровергло информацию украинского «Нафтогаза» о блокировке «Северного потока — 2» Копенгагеном. Говоря о строительстве этого объекта, Осташко подчеркнул, что трубопровод будет построен, несмотря на любое внешнее давление, поскольку Европа без этой трубы «тупо замерзнет».

После запуска «Силы Сибири» Запад потеряет все рычаги в области экспорта газа европейским странам для шантажа России, в результате чего, отметил журналист, Москва поставит крест на усилиях Вашингтона и его союзников.

«Еще многие страны пожалеют, что у них нет сухопутной границы с «ужасным Мордором», — заключил он.

Напомним, «Сила Сибири» — совместный проект «Газпрома» и китайской CNPC, который предполагает строительство газопровода для поставок топлива из Якутии в Приморский край и Китай. Его протяженность составит 2158 километров, а пропускная способность — 61 миллиарда кубометров в год. Ожидается, что поставки в Китай начнутся уже в 2019 году.

«Северный поток — 2» будет проложен в Германию из России через Балтийское море. Протяженность трубопровода составит 1,22 тысячи километров. По оценкам экспертов, проект обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза, многие из которых высказались за строительство газопровода на их территории.

Однако категорически против проекта выступают украинские власти, которые боятся потерять колоссальную прибыль от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву. Кроме того, США высказываются против проекта, поскольку хотят продавать Европе свой сжиженный газ.

Ранее «Нафтогаз» сообщил, что Дания не согласовала альтернативный маршрут «Северного потока — 2», участок которого проходит в исключительной экономической зоне королевства. Впрочем, само Национальное энергетическое агентство Дании эту информацию не подтвердило.

По словам министра энергетики Александра Новака, затягивание Данией согласования маршрута «Северного потока — 2» не повлияет на заявленные сроки реализации проекта.