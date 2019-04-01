Мик Джаггер готовится к операции на сердце

Лос-Анджелес, 1 апреля. Солисту The Rolling Stones Мику Джаггеру сделают операцию на сердце на этой неделе. Музыкант обещает вернуться на сцену к лету.

Как сообщает The Sun в понедельник, Джаггеру предстоит перенести операцию по замене сердечного клапана на этой неделе.

На выходных было объявлено, что легендарная группа отложила свой предстоящий тур ради операции Джаггера. В субботу стало известно, что он не сможет выйти на сцену, как планировалось, после того, как обычное медобследование выявило проблему с клапаном сердца.

«Я ненавижу разочаровывать наших фанатов, и я очень разочарован, что вынужден отложить тур, но с нетерпением жду возможности вернуться на сцену, как только смогу», — заявил Джаггер.

Поклонникам предложили пока не сдавать билеты, руководство группы решает сейчас — как и на какие даты можно будет перенести концерты.

В группе СМИ сообщили, что музыкант чувствует себя хорошо, заботится о своем здоровье и надеется как можно скорее вернуться на сцену.

Выход нового альбома легендарных The Rolling Stones должен состояться 19 апреля. На пластинке под названием Honk заявлены 36 композиций.