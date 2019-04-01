Садальский восемь лет спустя рассказал, как умирала Гурченко

Москва, 1 апреля. Артист Станислав Садальский посвятил Людмиле Гурченко пост на своей странице в Instagram. Актрисы не стало восемь лет назад.

Гурченко ушла из жизни 30 марта 2011 года. Садальский рассказал о последних часах ее жизни. Особое внимание он посвятил странному сну ее друга Сергея Сенина.

Во сне Сенина Гурченко, которая уже 1,5 месяца не могла передвигаться из-за перелома шейки бедра, внезапно встала. Актриса сделала всего несколько шагов. Садальский отметил, что буквально через пару часов артистки не стало.

«Смерть почти мгновенная: в чаше не остыл чай, который собралась она пить», — уточнил он.

По словам Садальского, друг пытался реанимировать Гурченко, он вызвал скорую помощь. Врачи приехали только через 20 минут после вызова. Причиной задержки оказались пробки. Медики сделали все, что могли: водитель даже срезал путь и пошел на риск, развернувшись в неположенном месте на Садовом кольце.

«Слово «счастье» на «сейчас» похоже, потому что постоянным быть не может», — процитировал в конце своего поста Садальский саму Гурченко.

Он посоветовал своим подписчикам любить друг друга, так как «завтра можно не успеть».

Прошлым летом жители Харькова установили в городе памятник своей землячке — известной российской актрисе Людмиле Гурченко. На нем изображены 15 самых известных персонажей Гурченко, в частности Леночка Крылова из «Карнавальной ночи» и Раиса Захаровна из фильма «Любовь и голуби».