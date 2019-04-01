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Садальский восемь лет спустя рассказал, как умирала Гурченко

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Садальский восемь лет спустя рассказал, как умирала Гурченко

Москва, 1 апреля. Артист Станислав Садальский посвятил Людмиле Гурченко пост на своей странице в Instagram. Актрисы не стало восемь лет назад.

Гурченко ушла из жизни 30 марта 2011 года. Садальский рассказал о последних часах ее жизни. Особое внимание он посвятил странному сну ее друга Сергея Сенина. 

Во сне Сенина Гурченко, которая уже 1,5 месяца не могла передвигаться из-за перелома шейки бедра, внезапно встала. Актриса сделала всего несколько шагов. Садальский отметил, что буквально через пару часов артистки не стало.

«Смерть почти мгновенная: в чаше не остыл чай, который собралась она пить», — уточнил он.

Садальский восемь лет спустя рассказал, как умирала Гурченко

По словам Садальского, друг пытался реанимировать Гурченко, он вызвал скорую помощь. Врачи приехали только через 20 минут после вызова. Причиной задержки оказались пробки. Медики сделали все, что могли: водитель даже срезал путь и пошел на риск, развернувшись в неположенном месте на Садовом кольце.

 «Слово «счастье» на «сейчас» похоже, потому что постоянным быть не может», — процитировал в конце своего поста Садальский саму Гурченко.

Он посоветовал своим подписчикам любить друг друга, так как «завтра можно не успеть».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

????Восемь лет без Люси. ????Сергей Сенин рассказывал, что в день смерти ей приснился сон, что она встала. И, действительно, после полутора месяцев обездвиженности из-за перелома шейки бедра, Люся встала и сделала пару шагов. И вот, через несколько часов после такой радостной победы – внезапный, трагический финал. Почти мгновенная смерть: еще не остыл в чашке чай, который она собиралась пить. Сережа пытался ее реанимировать до приезда врачей, но Скорая по пробкам добралась лишь через двадцать минут, хотя водитель пошел на риск, срезав путь, и развернувшись на Садовом кольце в неположенном месте... Слово «счастье» похоже на «сейчас», а потому оно не может быть чем-то постоянным, - говорила Люся. Она, как всегда, права. Любите друг друга сегодня, завтра можете не успеть.... #садальский @aslanahmadov #гурченко #кино #сенин #фото #годовщинасмерти #память #людмилагурченко????????

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Прошлым летом жители Харькова установили в городе памятник своей землячке — известной российской актрисе Людмиле Гурченко. На нем изображены 15 самых известных персонажей Гурченко, в частности Леночка Крылова из «Карнавальной ночи» и Раиса Захаровна из фильма «Любовь и голуби».

Автор: Катерина Иванова
Источник: Страница Стаса Садальского в Instagram
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