Садальский восемь лет спустя рассказал, как умирала Гурченко

????Восемь лет без Люси. ????Сергей Сенин рассказывал, что в день смерти ей приснился сон, что она встала. И, действительно, после полутора месяцев обездвиженности из-за перелома шейки бедра, Люся встала и сделала пару шагов. И вот, через несколько часов после такой радостной победы – внезапный, трагический финал. Почти мгновенная смерть: еще не остыл в чашке чай, который она собиралась пить. Сережа пытался ее реанимировать до приезда врачей, но Скорая по пробкам добралась лишь через двадцать минут, хотя водитель пошел на риск, срезав путь, и развернувшись на Садовом кольце в неположенном месте... Слово «счастье» похоже на «сейчас», а потому оно не может быть чем-то постоянным, - говорила Люся. Она, как всегда, права. Любите друг друга сегодня, завтра можете не успеть.... #садальский @aslanahmadov #гурченко #кино #сенин #фото #годовщинасмерти #память #людмилагурченко????????

A post shared by Стас Садальский️???? (@stassadal) on Mar 30, 2019 at 6:41am PDT