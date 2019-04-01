Садальский восемь лет спустя рассказал, как умирала Гурченко
Москва, 1 апреля. Артист Станислав Садальский посвятил Людмиле Гурченко пост на своей странице в Instagram. Актрисы не стало восемь лет назад.
Гурченко ушла из жизни 30 марта 2011 года. Садальский рассказал о последних часах ее жизни. Особое внимание он посвятил странному сну ее друга Сергея Сенина.
Во сне Сенина Гурченко, которая уже 1,5 месяца не могла передвигаться из-за перелома шейки бедра, внезапно встала. Актриса сделала всего несколько шагов. Садальский отметил, что буквально через пару часов артистки не стало.
«Смерть почти мгновенная: в чаше не остыл чай, который собралась она пить», — уточнил он.
По словам Садальского, друг пытался реанимировать Гурченко, он вызвал скорую помощь. Врачи приехали только через 20 минут после вызова. Причиной задержки оказались пробки. Медики сделали все, что могли: водитель даже срезал путь и пошел на риск, развернувшись в неположенном месте на Садовом кольце.
«Слово «счастье» на «сейчас» похоже, потому что постоянным быть не может», — процитировал в конце своего поста Садальский саму Гурченко.
Он посоветовал своим подписчикам любить друг друга, так как «завтра можно не успеть».
????Восемь лет без Люси. ????Сергей Сенин рассказывал, что в день смерти ей приснился сон, что она встала. И, действительно, после полутора месяцев обездвиженности из-за перелома шейки бедра, Люся встала и сделала пару шагов. И вот, через несколько часов после такой радостной победы – внезапный, трагический финал. Почти мгновенная смерть: еще не остыл в чашке чай, который она собиралась пить. Сережа пытался ее реанимировать до приезда врачей, но Скорая по пробкам добралась лишь через двадцать минут, хотя водитель пошел на риск, срезав путь, и развернувшись на Садовом кольце в неположенном месте... Слово «счастье» похоже на «сейчас», а потому оно не может быть чем-то постоянным, - говорила Люся. Она, как всегда, права. Любите друг друга сегодня, завтра можете не успеть.... #садальский @aslanahmadov #гурченко #кино #сенин #фото #годовщинасмерти #память #людмилагурченко????????
Прошлым летом жители Харькова установили в городе памятник своей землячке — известной российской актрисе Людмиле Гурченко. На нем изображены 15 самых известных персонажей Гурченко, в частности Леночка Крылова из «Карнавальной ночи» и Раиса Захаровна из фильма «Любовь и голуби».