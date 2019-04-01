Режиссер фильма «Ложь Матильды» подал в суд на Алексея Учителя

Санкт-Петербург, 1 апреля. Уральский режиссер-документалист Сергей Алиев подал иск в суд против режиссера «Матильды» Алексея Учителя с требованием о возмещении морального вреда за его оскорбительный комментарий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

«Октябрьский районный суд принял к производству и назначил судебное заседание по иску Сергея Алиева к Алексею Учителю о взыскании морального вреда. Моральный вред Алиев оценил в три миллиона рублей, которые просит взыскать с Учителя», — говорится в сообщении.

Алиев является автором и режиссером фильма «Ложь Матильды», который был снят в ответ на картину «Матильда» Алексея Учителя. В июле 2017 года «Комсомольская правда» опубликовала статью под названием «Режиссер продал машину, чтобы снять «Ложь Матильды». Публикация содержала комментарий Алексея Учителя, в котором режиссер раскритиковал Алиева и его команду, а именно: «Маразм продолжается, есть идиоты, пусть они снимают». Эта реплика стала поводом для судебного иска со стороны уральского режиссера.

При этом Алиев не первый раз пытается судиться с Учителем. В сентябре 2018 года суд Петербурга не принял иск Алиева, в котором он пытался добиться запрета фильма «Матильда».

Напомним, в октябре 2017 года на экраны вышел фильм «Матильда», рассказывающий об отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Еще до премьеры картина вызвала широкий общественный резонанс.