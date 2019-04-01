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Шутки не должны доводить до больницы: день юмора в Москве. ФАН-ТВ

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1 апреля называют днем юмора, смеха или дурака. Традиционно друзья подшучивают друг над другом, пытаясь вызвать улыбки. Жители Москвы рассказали о том, как обычно у них проходит этот день и о том, какими не должны быть розыгрыши.

 «Жену разыграл. Сказал, что я поеду работать в Крым. Пока она не ответила, но я жду ответа. Сейчас на работу приду, буду всех разыгрывать: и покупателей, и своих же напарников. Конечно,  это эмоции. Сначала расстраивается человек, потом создается непонятное состояние. Я думаю, это хорошие эмоции сами по себе»,  — рассуждает Олег Сердюк.

Шутки не должны доводить до больницы: день юмора в Москве. ФАН-ТВ 

«Праздник очень своеобразный для меня. Шутки бывают злые, к сожалению. Иногда можно просто анекдоты потравить, мне кажется, чтобы было хорошо и позитивно. Считаю, что розыгрыши должны быть добрые», —  убеждена Наталья Воронцова.

Шутки не должны доводить до больницы: день юмора в Москве. ФАН-ТВ 

 «Первоапрельские розыгрыши это такая неоднозначная вещь: иногда бывают смешные шутки, а иногда совсем нет. Я сама никогда не шучу над друзьями, потому что считаю, что это бессмысленно. Меня сегодня никто не разыгрывал, но в школе, когда училась, ребята разыгрывали, говорили: «спина белая». Такие, типичные шутки, которые даже не интересны», — сокрушается Дарья.

 Шутки не должны доводить до больницы: день юмора в Москве. ФАН-ТВ

«Очень хорошо отношусь, если это хорошие шутки, безболезненные и с хорошим юмором. Нельзя злоупотреблять этим. Некоторые очень жестко шутят, потом оказываются в больницах или еще где-то. Поэтому к этому надо относиться дружелюбно, с хорошим юмором», — советует Анвар Ишматов.

Еще больше ответов в нашем видео.

Автор: Татьяна Костянова; Александр Окунев
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