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Пьяный москвич спустил пса на полицейского

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Пьяный москвич спустил пса на полицейского

Москва, 1 апреля. Пьяный москвич при попытке сотрудников правоохранительных органов задержать его спустил пса на полицейского, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел 29 марта. Около 10 часов вечера в полицию поступило сообщение о мелком хулиганстве на юге Москвы. Сотрудники правоохранительных органов выехали по указанному адресу, где встретили мужчину с собакой без намордника.

Москвич был нетрезв. Кроме того, он вел себя неадекватно и не реагировал на замечания.

Полицейские решили задержать его, однако мужчина оказал сопротивление. В ответ он ударил по лицу старшего сержанта и спустил пса. Собака укусила сотрудника полиции, ему пришлось обратиться за помощью к врачам.

Пьяный москвич спустил пса на полицейского

На нападавшего составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство», передает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Автор: Катерина Иванова
Источник: РИА Новости
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