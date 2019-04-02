Тату-мастер из Уфы помогает «переродиться» пострадавшим от домашнего насилия женщинам

Татуировщица Женя Захар бесплатно перекрывает шрамы женщин, пострадавших от домашнего насилия, прекрасными рисунками. Она называет это «терапия болью» — во время сеанса клиентка в последний раз страдает физически и морально, рассказывая мастеру о том, как пострадала от рук любимого мужчины. И начинает новую жизнь с новыми силами, ведь ей уже никогда не придется скрывать свой шрам или объяснять людям, откуда он.

Подробнее о проекте «Перерождение» — в специальном материале Федерального агентства новостей.

«В 2016 году я увидела в Интернете пост бразильской татуировщицы Флавии Корвальо, помогающей женщинам закрыть страшные страницы прошлого с помощью татуировок, — рассказывает Женя. — Два месяца я размышляла об этом — и тоже решила предложить свою помощь тем, кто пострадал от домашнего насилия. Я и раньше работала с девушками со шрамами, но не спрашивала, где те их получили. А когда узнала, насколько распространена эта проблема, поняла, что самое главное — помочь тем, кто уже через это прошел, и донести до людей, что таких шрамов вообще быть не должно».

В первый же день, когда татуировщица опубликовала на странице в соцсети «ВКонтакте» объявление с предложением бесплатно перекрыть шрамы, рубцы или ожоги тем, кто пострадал от домашнего насилия, к ней обратилась почти сотня женщин.

«Их сразу пошло много, очень много, — рассказывает мастер. — В первые дни проекта я принимала по 2-3 девушки каждый день. Потом мне стало это слишком тяжело физически и морально. И я начала принимать по одной девушке в день. Сил все равно не хватало, теперь у меня выработался четкий график: в рамках проекта я принимаю девушек только в свой выходной день, то есть по понедельникам».

Женя уверена, что ее деятельность носит мощный терапевтический эффект.

«Я с каждой клиенткой в течение сеанса проговариваю, расспрашиваю максимально подробно обо всем, что случилось, чтобы она все это вспомнила и в последний раз рассказала это мне — и больше никогда не вспоминала об этом. После того как она покинет стены моего салона, у нее будут спрашивать только про татуировку, а не про шрам. Она рассказала, закрыла татуировку шрамом — и все. Мы вместе прошли через эту боль, моральную и физическую, в последний раз, чтобы она смогла переродиться», — уверена татуировщица.

Рисунок определяется в зависимости от того, что именно предстоит перекрывать. Чаще всего женщинам все равно, что там будет изображено, лишь бы спрятать страшные шрамы. Как правило, Женя выбирает что-то нежное, например цветы, которые к тому же лучше всего подходят к неровной фактуре шрамов и потом очень красиво смотрятся.

Одной из своих клиенток она набивала бабочку на грудь. Когда-то, когда эта молодая женщина была еще беременной, муж с другом вывезли ее в лес, чтобы убить. Кто-то нашептал супругу, что ребенок якобы не от него. Сам благоверный испугался и отдал нож приятелю, тот ударил девушку в грудь, но потом испугались уже оба и отвезли ее в больницу.

Пострадавшая выжила, написала на обоих заявление в полицию, но ребенка сохранила, ведь он ни в чем не виноват. А страшный шрам от удара ножом перекрыла бабочкой — символом перерождения.

Женя убеждена, что татуировки меняют жизнь человека и помогают изменить себя.

«Мне запомнился один случай, когда девушка пришла не по проекту, я тогда еще только начинала, — рассказывает Захар. — У нее был огромный шрам через весь живот, но это не было следствием домашнего насилия, она не подходила, о чем я и сообщила ей. И она ответила, что работает медсестрой в психиатрической больнице и денег на то, чтобы перекрыть этот шрам, никогда не накопит. Мы смотрели друг другу в глаза где-то с минуту. И я поняла, что сделаю это. Стоял июнь, страшная жара, и мы били ей рисунок 6 часов подряд, чтобы ей не нужно было ко мне потом возвращаться, ведь у нее совершенно нет времени. Мы до сих пор с ней общаемся и дружим, и она говорит, что татуировка изменила всю ее жизнь, она больше не стесняется своего тела, а гордится прекрасным рисунком на нем».

Женя — самоучка, она занимается татуировкой с 2005 года и сейчас получает третье высшее образование. А то, что сначала было экспериментом, теперь стало целью жизни.