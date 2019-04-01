Тутберидзе объяснила расставание с фигуристками Медведевой и Липницкой

Москва, 1 апреля. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выразила мнение, что на уход фигуристок Юлии Липницкой и Евгении Медведевой к другим специалистам мог повлиять ее жесткий подход к подопечным. Расставание с ними она объяснила в программе «Познер» на Первом канале.

По ее словам, завоевавшие награды спортсмены часто полагают, что к ним из-за побед должно измениться отношение со стороны тренера, а из-за этого начинаются конфликты. Тутберидзе подчеркнула, что изменение программы подготовки к соревнованиям или жалость не приведут к нужному результату.

«Почему я должна звать для тебя отдельного хореографа, потому что ты выиграл медаль? Ты сошел с подиума, и ты никто, ты должен ее доказать на следующем старте. У тебя есть прошлая медаль, но это никак не поможет тебе в будущем», — добавила специалист.

Она уточнила, что именно такой конфликт произошел между ней и Медведевой, которых связывали долгие годы работы.

Как отмечает «Царьград», спортсменка под руководством Тутберидзе завоевала серебро на Олимпиаде в Пхенчхане. После Олимпийских игр в 2018 году фигуристка решила переехать в Канаду, чтобы тренироваться под руководством специалиста Брайана Орсера, пишет «Свободная Пресса». На этом сотрудничество Тутберидзе с Медведевой прекратилось.

Спортсменка отмечала, что тренировки с новым наставником проходят в более мягкой атмосфере. Медведева признавалась, что до начала занятий с Орсером ей не позволяли выбирать музыку. В первый день тренировок с новым наставником и хореографом Дэвидом Уилсоном она расплакалась.

Отметили неприязнь, которая возникла между фигуристкой и тренером Тутберидзе также и пользователи Сети. Они негативно отреагировали на пост в Instagram Медведевой, в котором она подвела итоги прошедшего в Японии чемпионата мира. Спортсменка поблагодарила семью, болельщиков и тренерский штаб за оказываемую ей поддержку во время соревнований. Подписчиков фигуристки возмутил тот факт, что она не поблагодарила своего бывшего тренера.