Транзитный спор «Газпрома» и «Нафтогаза» рассмотрят в Стокгольме только в 2021 году

Москва, 1 апреля. Слушания по транзитному спору «Газпрома» и «Нафтогаза» пройдут в Стокгольмском арбитраже только в апреле-мае 2021 года, передает РИА Новости.

Речь идет о расторжении, либо изменении условий контрактов на поставку и транзит российского газа через украинскую территорию, а также о требовании «Нафтогаза» пересмотреть тариф на транзит ресурса и взыскать с российской компании 11,58 миллиарда долларов.

«Арбитражный институт торговой палаты (Стокгольма. — Прим. ФАН) принял решение о консолидации данных разбирательств. 28 декабря 2018 года сформирован состав арбитража. Слушания по делу назначены на апрель-май 2021 года», — говорится в отчетности «Газпрома» по РСБУ.

Напомним, в 2017 году Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на транзит газа на общую сумму 4,7 миллиарда долларов. При этом суд зачел встречные требования, и в итоге российская компания осталась должна украинской 2,56 миллиарда долларов.

«Газпром» впоследствии обжаловал данное решение и инициировал процедуру расторжения контрактов с украинской стороной через суд. Российской стороне удалось добиться приостановки исполнения решения суда по транзитному контракту. В ответ Киев заявил, что подготовит новое судебное требование с учетом высказанных судом замечаний.

В 2018 году «Нафтогаз» начал новый арбитраж, выдвинув претензии к «Газпрому» из-за тарифов на транзит газа через Украину и требуя компенсировать «недоимки» на сумму в почти 11,6 миллиарда долларов.

Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей назвал претензии «Нафтогаза» совместной с США попыткой «выгнать российский газ» из Европы.

Ранее стало известно, что украинская компания рассматривает возможность полного прекращения транзита российского газа через Украину. Кроме того, готовятся меры, призванные обеспечить энергетическую безопасность страны.