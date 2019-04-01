Губернатор Алтая вступился за уволенную из-за фото в купальнике учительницу

Москва, 1 апреля. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал ситуацию с барнаульской учительницей Татьяной Кувшинниковой, которая была вынуждена уволиться после публикации фото в купальнике.

«Врачи одно не могут делать, педагоги — другое, государственные или муниципальные служащие — третье. Работа все-таки накладывает какой-то отпечаток. Но и, естественно, не должно быть таких перегибов, что не можешь, так сказать, в спортивной форме сфотографироваться или во время каких-то там занятий по моржеванию, например. Это неправильно», — сказал Томенко в комментарии «Вести. Алтай».

В 2018 году Татьяна Кувшинникова начала работать преподавателем русского языка и литературы в одной из школ Барнаула. Женщина давно занималась моржеванием, поэтому разместила в соцсети фотографию с мероприятия в честь зимней Универсиады в Красноярске, на которой она запечатлена в закрытом купальнике. Некоторые родители негативно восприняли снимок, посчитав, что учитель не может публиковать подобные фотографии в социальных сетях. После этого учительница подверглась травле и была вынуждена уволиться.

Увольнение учительницы вызвало широкий общественный резонанс. Министр образования Алтайского края Максим Костенко предложил Татьяне Кувшинниковой разработать своеобразный кодекс поведения учителей в соцсетях. По словам Костенко, Кувшинникова получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.