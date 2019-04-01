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Малахову пришлось после звездной свадьбы Анастасии и Юлиана поднимать упавшую невесту

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Малахову пришлось после звездной свадьбы Анастасии и Юлиана поднимать упавшую невесту

Москва, 1 апреля. Ведущему Андрею Малахову пришлось поднимать 53-летнюю вокалистку Анастасию (Анастасию Минцковскую), которая упала из-за своего жениха — 45-летнего певца Юлиана (Юлиана Васина).

Малахов стал почетным гостем на свадьбе звездной пары. Вместе со съемочной группой ток-шоу «Прямой эфир» они проследовали с женихом и невестой во дворец бракосочетания, а затем в банкетный зал отеля The Ritz-Carlton. После застолья молодожены приехали в студию телеканала «Россия».

Поднимаясь в зал, Юлиан случайно наступил на подол платья своей новоиспеченной жены. Анастасия потеряла равновесие и упала на ступеньки. Жених растерялся, поэтому ему на помощь пришел Малахов, который поднял даму. Ситуация оказалась крайне комичной, поэтому ведущий не смог сдержать смех.

Уже в студии на диванах молодожены показали штамп в паспорте.

«Это тем, кто не верил и говорил, что все это придумка», — приводит слова жениха «Дни».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну, что... Поздравляйте нас! ЭТО случилось! Наша свадьба прошла в самом лучшем ресторане страны на фоне Кремля! Объявляем всем весну! В понедельник в 17:25 смотрите абсолютный эксклюзив у Андрея Малахова @malakhov007 на телеканале "Россия"! Спасибо @vadimandreevmakeup и всем, кто был с нами в этот день! А ещё... МЫ СЧАСТЛИВЫ! #юлиан #певецюлиан #анастасия #певицаанастасия

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Звезды дружили на протяжении 27 лет, не подозревая, что однажды станут одной семьей. Для Юлиана это первый брак, а вот для Анастасии — восьмой.

Для свадьбы невеста выбрала черное платье, верх которого украшен пестрой вышивкой. Юлиан отдал предпочтение английскому смокингу и черным лаковым туфлям.

Свадьба проходила в московском Дворце бракосочетания на ВДНХ. Кроме Малахова на мероприятие были приглашены Анна Калашникова, группа «На-На» и многие другие известные личности. Ранее в Сети появилось видео со свадьбы звездной пары.

Автор: Катерина Иванова
Источник: Дни
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