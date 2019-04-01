СК РФ возбудил дело по факту крушения самолета с россиянами в Германии

Москва, 1 апреля. Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения частного самолета в Германии, в результате которого погибли граждане России. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.

Согласно сообщению ведомства, дело возбуждено следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло гибель двух и более лиц.

По данным следствия, накануне бизнес-джет Epic LT RA-2151G потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Эгельсбах». На борту воздушного судна в этот момент находился пилот и два пассажира. По предварительной информации, отметили в СК РФ, погибли акционер S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.

В ведомстве уточнили, что расследовать уголовное дело будут в соответствии с нормами международного права и требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Напомним, Филева вместе с отцом направлялись на лечение в ФРГ. Самолет потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Эгельсбах» во Франкфурте-на-Майне. Сообщалось, что воздушное судно полностью сгорело. Эксперты рассказали, что на частном самолете могли отсутствовать черные ящики.

В Сети ранее появилось видео с места авиакатастрофы, на котором видны обломки воздушного судна. Их поливают пеной сотрудники экстренных служб.

Бывший заместитель министра гражданской авиации пилот СССР Олег Смирнов заявил, что причиной крушения частного самолета Epic-LT с россиянами на борту при посадке в Германии могла стать особенность немецкого аэропорта.

Как сообщило ранее агентство Associated Press, тела трех погибших россиян были извлечены из-под обломков самолета. Подробностей по поводу этой операции агентство не сообщает.