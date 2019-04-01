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Россия

Необычный летный эксперимент с истребителем Су-30 провели в РФ

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Необычный летный эксперимент с истребителем Су-30 провели в РФ

Москва, 1 апреля. Россия провела необычный летный эксперимент с истребителем Су-30 для того, чтобы оценить уровень шума сверхзвуковых гражданских самолетов нового поколения, сообщила пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского.

В середине марта российские и европейские специалисты провели в Париже встречу, на которой обсуждали результаты проведенного летного эксперимента.

«В рамках первой программы летного эксперимента были проведены измерения уровня звукового удара от российского самолета Су-30 снаружи и внутри зданий и сооружений вблизи измерительного пункта; было проведено сравнение результатов численных оценок и вычислений громкости звукового удара, полученных в рамках эксперимента», — отметила пресс-служба организации.

Помимо этого, стороны оценили возможности создания прототипа летательного аппарата с низким уровнем звукового удара.

В ЦАГИ отметили, что одна из важнейших проблем при разработке сверхзвуковых самолетов второго поколения является снижение уровня шума, в том числе выработка международных норм по звуковому удару.

Напомним, Россия вместе с Евросоюзом изучает вопрос о создании норм по звуковому удару в рамках проекта RUMBLE. Специалисты в ходе исследований определят нормативные стандарты приемлемого уровня шума и вибрации для людей и местности, над которыми производятся полеты.

Автор: Данила Копп
Источник: Пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского
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