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Россия

Медведев анонсировал новый цифровой ресурс по защите бизнеса в РФ

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Медведев анонсировал новый цифровой ресурс по защите бизнеса в РФ

Москва, 1 апреля. Премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал создание в России нового цифрового ресурса по защите прав бизнесменов. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Медведев отметил, что новый ресурс будет разработан к середине октября этого года.

«Для снижения нагрузки на бизнес будет создан новый цифровой ресурс, позволяющий предпринимателям заявлять о нарушениях при проверке, — написал он в социальной сети. — С помощью «зеркального реестра проверок» можно будет оперативно реагировать на нарушения».

В понедельник на официальном портале мэра и правительства Москвы появилось объявление о проведении 18 апреля форума «Цифровая эволюция бизнеса». Участники встречи смогут принять участие в четырех дискуссиях, в рамках которых своим опытом поделятся 20 экспертов. Среди них представители ведущих отечественных и зарубежных IT-компаний.

 

Автор: Катерина Иванова
Источник: Страница Дмитрия Медведева в Twitter
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