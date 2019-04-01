Кемеровская учительница пришла в школу в костюме панды

Кемерово, 1 апреля. Учительница русского языка и литературы кемеровской школы Валерия Акулова пришла на работу в костюме панды. Об этом свидетельствуют фото в ее соцсетях.

Накануне педагог поинтересовалась у своих подписчиков, нужно ли на День смеха сменить повседневную одежду на что-то необычное. Подавляющее большинство комментаторов проголосовали за необычный наряд учительницы.

По словам Акуловой, уроки она вела в таком виде, а фотографировалась с детьми только на переменах.

«У нас в школе очень адекватная администрация, образовательный процесс никак не пострадал, мы с ребятами тему все равно прошли, фотографировались только на переменах», — рассказала учительница в Instagram.

Как отметил «ФедералПресс», поддержали идею прийти в нешкольной форме и ученики. Сообщается, что дети ходили в костюмах животных.

Акулова отметила, что не только руководство адекватно отнеслось к первоапрельскому розыгрышу, но и педагогический коллектив.

Отметим, Акулова ведет YouTube-канал под названием «Будни учителя».