Президент США Дональд Трамп, развертывая дополнительные силы на границе с Мексикой, реализовывает свою предвыборную кампанию. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Развертывание дополнительных сил

Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кирстен Нильсен сообщила, что распорядилась ускорить развертывание дополнительных сил иммиграционно-таможенной полиции США (CBP) на границе с Мексикой.

«Согласно директиве, офис по полевым операциям СВР должен ускорить планируемый перевод до 750 офицеров в секторы патрулирования границы, которые затронуты ЧП. Также СВР предписано изучить повышение целей и превысить их, уведомив министра, если направленные силы должны составить более 2 тысяч человек», — говорится в заявлении.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил частично или полностью закрыть границу на этой неделе, если Мексика не предпримет мер по блокированию нелегального перехода границы.

Реализации

Как отметил Станислав Бышок, обеспечение миграционной безопасности США было одним из предвыборных обещаний президента Трампа в 2016 году. За эти обещания ему будет необходимо отчитываться перед гражданами, если он желает переизбраться, в преддверии следующих президентских выборов, которые состоятся в 2020 году.

«Проект строительства грандиозной стены на границе с Мексикой, через которую в США проникают нелегальные иммигранты и наркотики, пока пробуксовывает ввиду нежелания демократов одобрять выделение денег на ее строительство. Вместе с тем демократы вполне согласны в целом увеличивать ассигнования на более серьезную защиту южной границы, что позволит увеличить и количественно и качественно находящиеся там патрули», — пояснил Станислав Бышок.

В итоге, считает эксперт, вырисовываются две в значительной степени символические акции. Очередной караван мигрантов, идущий на север из Центральной Америки, привлекает внимание североамериканской и мировой общественности к экономическим трудностям этого региона, но при этом на самом деле не ставит своей целью незаконно проникнуть на территорию США. Настоящие нелегалы не привлекают к себе внимания и стараются передвигаться тихо и под покровом ночи, уверен аналитик.

«С другой стороны, Трамп может показать своим сторонникам и в целом гражданам США свою решимость в борьбе с нелегалами даже при условии отсутствия обещанной стены. В итоге все остаются довольны. Так, мигранты и стоящие за их перформансами политические силы получают паблисити (известность. — Прим. ФАН), пограничные патрули получают дополнительное финансирование, Трамп демонстрирует выполнение своих предвыборных обещаний, а демократы горды тем, что не позволили республиканскому президенту строить «эту ужасную стену», — заключил Станислав Бышок.

Ранее ФАН сообщало, что власти Соединенных Штатов больше не видят смысла вкладывать деньги в страны «северного треугольника».