«ВКонтакте» опровергла информацию об утечке голосовых сообщений пользователей​​​​​​​

Москва, 1 апреля. Голосовые сообщения пользователей «ВКонтакте» попали в открытый доступ из-за уязвимости. Однако в пресс-службе социальной сети информацию об утечке поспешили опровергнуть.

Некоторые пользователи заявили, что в разделе «Документы» при введении определенного поискового запроса можно найти отправленные голосовые сообщения. Уязвимость, по их словам, также позволяет установить id автора послания.

В социальной сети опровергли данные о наличии неисправности, подчеркнув, что никто, кроме самих участников переписки, не имеет доступа к голосовым сообщениям. По словам представителей «ВКонтакте» в раздел «Документы» попала часть аудиосообщений, которые пользователи загружали через сторонние неофициальные приложения. Разработчики настоятельно посоветовали использовать только официальные приложения соцсети.

«Для дальнейшего разбирательства мы оперативно выключим поиск по таким документам», — говорится в сообщении.

Напомним, социальная сеть «ВКонтакте» открыла продажу товаров из ассортимента AliExpress. В течение ближайших нескольких месяцев у пользователей появится доступ ко всему ассортименту из нескольких десятков миллионов товарных наименований и оплате товара, в том числе с помощью VKPay.

Ранее стало известно о сбое, который произошел в популярном семейном приложении Family Locator. Оно позволяет отслеживать перемещения членов семьи. В результате уязвимости информация о местонахождении пользователей и другие личные данные утекли в Сеть и оказались в открытом доступе.