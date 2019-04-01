МИД РФ объявил о прекращении договора о дружбе с Украиной

Москва, 1 апреля. Министерство иностранных дел РФ объявило о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, передает РИА Новости.

Первой договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами разорвала украинская сторона. В России предупредили, что в этом случае не будут продлевать соглашение, вступившее в силу 1 апреля 1999 года.

«1 апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года», — констатировали в понедельник во внешнеполитическом ведомстве России.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был заключен 31 мая 1997 года в Киеве. Соглашение между странами-соседями действовало 20 лет, однако президент Украины Петр Порошенко в декабря прошлого года подписал закон о прекращении его действия. В Москве предупредили, что этот недружелюбный шаг Киева является большой ошибкой, которая приведет к социальным, экономическим, гуманитарным и другим последствиям.

Ранее в Верховной раде Украины рассказали, как Россия может помочь решить Украине конфликт в Донбассе. Депутат Верховной рады Юрий Бойко констатировал, что у Киева нет альтернатив, кроме прямых переговоров с руководством Донецкой и Луганской народных республик.