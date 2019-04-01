Полиция задержала «минера» Сбербанка в Кемерово

Кемерово, 1 апреля. Неизвестный «заминировал» центральный офис Сбербанка в Кемерово, позднее полиция задержала злоумышленника, сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Звонок об угрозе взрыва в банке поступил утром 1 апреля. Информация о минировании оказалась ложной. Правоохранительные органы установили место, откуда был совершен звонок, и самого злоумышленника.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, пишет «Газета Кемерова». Напомним, что в России в 2017 году ужесточили ответственность за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы.