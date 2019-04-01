ЦИК Украины объявил о лидерстве Зеленского после обработки 90% бюллетеней

Киев, 1 апреля. Шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура президентских выборов на Украине после обработки 90,11% бюллетеней, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные интерактивного табло ЦИК.

Согласно данным ЦИК Украины, после обработки 90,11% протоколов Зеленский набрал 30,26% голосов.

Действующего президента Украины Петра Порошенко, согласно результатам ЦИК, поддержали 15,99% избирателей, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 13,36%. За лидера «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрия Бойко проголосовали 11,53% украинцев.

Напомним, выборы президента Украины прошли 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов. В понедельник Центральная избирательная комиссия Украины официально заявила о втором туре выборов президента страны. Второй тур президентских выборов пройдет 21 апреля, отметила «Газета.ру».