Ядерный бомбардировщик США у границ РФ отрабатывает «бомбометание по базе Балтфлота»
Москва, 1 апреля. Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint замечены у границ Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Американский бомбардировщик взлетел с военной авиабазы «Фэрфорд» в Великобритании, после чего направился к российской границе в районе Калининградской области. По данным портала, B-52H отрабатывает «бомбометания по базе Балтийского флота».
13:05 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 1 апреля 2019 г.
Стратегический бомбардировщик #Boeing B-52H #Stratofortress ВВС США????????, ( 2BW | 20BS), бортовой номер 60-0024, взлетевший с авиабазы Фэйрфорд???????? RAF #Fairford, подлетает к Калининградской???????? области, для отработки бомбометания по базе балтийского флота.#USAF #B52 pic.twitter.com/VhDjVflWbE
Кроме того, у российских границ был зафиксирован самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint. Американский Boeing RC-135W с бортовым номером 64-14845 взлетел с британской авиабазы «Милденхолл», после чего пересек воздушное пространство Польши, после чего провел разведывательный полет вдоль границ Калининградской области.
13:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 1 апреля 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США???????? (OF 38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 64-14845 , взлетевший с авиабазы Милденхолл???????? (#Mildenhall ,EGUN), в воздушном пространстве Польши????????, около границы Калининградской???????? области.#RC135 #USAF pic.twitter.com/f6ZASDGFhs
Стоит отметить, что в последнее время ВВС США активизировали разведывательные полеты в районе российских границ. В 2018 году подразделения радиотехнических войск ВКС России зафиксировали у границ РФ более тысячи иностранных самолетов-разведчиков.
При этом в марте у границ РФ участились полеты американских ядерных стратегических бомбардировщиков. Министерство обороны России неоднократно призывало США отказаться от подобных полетов, однако Пентагон ответил отказом.