Ядерный бомбардировщик США у границ РФ отрабатывает «бомбометание по базе Балтфлота»

Москва, 1 апреля. Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint замечены у границ Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Американский бомбардировщик взлетел с военной авиабазы «Фэрфорд» в Великобритании, после чего направился к российской границе в районе Калининградской области. По данным портала, B-52H отрабатывает «бомбометания по базе Балтийского флота».

Кроме того, у российских границ был зафиксирован самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint. Американский Boeing RC-135W с бортовым номером 64-14845 взлетел с британской авиабазы «Милденхолл», после чего пересек воздушное пространство Польши, после чего провел разведывательный полет вдоль границ Калининградской области.

Стоит отметить, что в последнее время ВВС США активизировали разведывательные полеты в районе российских границ. В 2018 году подразделения радиотехнических войск ВКС России зафиксировали у границ РФ более тысячи иностранных самолетов-разведчиков.

При этом в марте у границ РФ участились полеты американских ядерных стратегических бомбардировщиков. Министерство обороны России неоднократно призывало США отказаться от подобных полетов, однако Пентагон ответил отказом.