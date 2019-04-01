Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» фруктов и овощей в Россию

Москва, 1 апреля. Минск прекратил сертификацию «санкционных» фруктов и овощей, поступавших в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию. Об этом рассказала пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано​​​.

По ее словам, об этом решении стало известно в ходе телефонных переговоров российского ведомства с замдиректора Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии Александром Павловичем.

Мелано уточнила, что меры коснутся только той продукции, что находится в списке ответных экономических мер России, и продлятся до проведения необходимых мероприятий по подтверждению страны происхождения продукции третьих стран.

По мнению Минска, такие действия позволят пресечь поступление «санкционной» продукции, поставляемой из Белоруссии в Россию.

«Вместе с тем импортные поставки растительной продукции, предназначенной для употребления на территории Белоруссии, продолжатся», — подчеркнула Мелано.

Напомним, в феврале премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас обсудили проблему незаконных поставок санкционной продукции через территорию Белоруссии. Глава российского Кабмина предоставил Румасу список конкретных товаров и назвал компанию, которая осуществляет ввоз запрещенной продукции.

Продуктовое эмбарго, запрещающее ввоз продовольствия из стран, вводивших против Москвы санкции, было введено Москвой в 2014 году. В частности, под запрет попала продукция из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза.

Ранее в пресс-службе Россельхознадзора рассказали о том, что ведомство готово рассмотреть вопрос о прямом импорте в Россию зарубежной растительной продукции, которая сейчас поступает в страну через Белоруссию.