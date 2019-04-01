МИД РФ посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине

Москва, 1 апреля. Министерство иностранных дел России посвятило первоапрельскую шутку выборам на Украине. Таким образом внешнеполитическое ведомство ответило на просьбу журналистов прокомментировать состоявшийся в соседней стране первый тур президентских выборов.

«В связи с многочисленными просьбами прокомментировать ситуацию на Украине по состоянию на 1 апреля информируем. Из-за недопуска наших наблюдателей на Украину подготовили материалы по данным средств объективного контроля», — отмечает МИД в Twitter.

После этого пресс-служба министерства запустила видеоролик с прогнозом погоды в Киеве, Харькове и Одессе под узнаваемую музыку из советского передачи. Как видно из материалов синоптиков, во всех трех городах 1 апреля установилась ясная погода, поэтому свое «экстренное заявление» МИД России завершил выводом: «В целом, все ясно».

Напомним, что Украина отказалась пускать российских наблюдателей, которые должны были следить за ходом голосования и подсчетом голосов, что не осталось незамеченным сотрудниками ОБСЕ.

Напомним, что по итогам подсчета 70,03% бюллетеней Владимир Зеленский набрал 30,45% голосов, Петр Порошенко — 16,19%, а Юлия Тимошенко — 13,15%. Центризбирком уже назначил на 21 апреля второй тур выборов.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. В МВД поступило более 2,1 тыс. жалоб на нарушения избирательного процесса, возбуждено 39 уголовных дел.

Отметим, что проголосовать на выборах не смогли почти 11 млн граждан Украины, поскольку Киев отказался открывать избирательные участки в России и в Донбассе.