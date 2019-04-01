Навальный призывает к расправам над блогерами и журналистами

Скандальный блогер Алексей Навальный потребовал жестко расправиться с журналистами и блогерами, проявляющими интерес к его персоне. Его взбесило, что его снова попытались снять на видео.

В Stories на своей странице в Instagram Навальный выложил видеоролик из кафе, в котором запечатлел юношей, снимавших его на мобильный телефон. Блогер сопроводил видео оскорблениями, назвав молодых людей «дебилоидами», он пригрозил им жестко ответить (на что?.. – прим. авт.). Он также попросил всех своих подписчиков написать в комментариях, если они могут вычислить личности парней. Аналогичную видеозапись Навальный опубликовал у себя в Twitter.

Иными словами, Навальный вновь «захотел крови» мирных активистов и журналистов, и потому решил объявить им охоту. Приспешники Навального, если верить сообщению в Twitter, уже идентифицировали одного из ребят, которые попали на видео.

Это уже не первый раз, когда «борец за права и свободы» унижает обычных людей. Так, в конце марта он устроил жесткую травлю московскому журналисту-фрилансеру Ярославу, который сделал безобидный снимок главы ФБК, когда тот общался в кафе с публицистом Вячеславом Рабиновичем. Позже его сторонникам удалось узнать личность молодого человека, и на него в социальных сетях посыпались сообщения с угрозами и оскорблениями. Причем угрозы Ярослав получал не только в свой адрес, но и в адрес своих родных и близких.

Испуганный журналист решил уладить конфликт и попросил Навального удалить его фотографию из соцсетей и прекратить издевательства. Автор снимка был вынужден заблокировать все сообщения и личные данные. Однако в комментариях на странице Рабиновича, который попал на тот самый снимок, продолжаются активные призывы сделать с фотографом что-то крайне нехорошее, вплоть до физического уничтожения.

Молодой человек признался, что устал от «потока оскорблений и угроз от каких-то неадекватов». Кроме того, по сути, на кону стоит здоровье его родных. Он попытался выйти на контакт с Рабиновичем, чтобы уладить конфликт, но бизнесмен не соизволил ответить. Когда парень вновь встретил Навального, тот попросту пригрозил Ярославу «дать по голове» за «тупые вопросы».

Позже Ярослав даже отправился к дому, где живет Навальный, чтобы решить с ним вопрос лично. Однако вместо главы ФБК он наткнулся на двух агрессивных неизвестных людей, которые напали на блогера и его друга, разбили автомобиль и скрылись. По данному факту полиция проводит проверку.

«Я реально очень жестко напуган, и мне кажется, что это не совпадение. Что это «борцы за свободу слова и народа» запугивают меня», — написал Ярослав после инцидента у себя на странице в социальной сети.

К слову, в полиции провели проверку и в возбуждении уголовного дела по факту угроз решили отказать…

Навальный проигнорировал просьбу молодого человека и только посмеялся над ним. Надо отметить, что окружение блогера тоже повело себя, мягко говоря, некорректно, а скорее даже по-зверски, чем по-человечески. Сторонники Навального отказались комментировать произошедшее нападение на московского журналиста, продемонстрировав фирменное лицемерие и хамство.

Навальный и его сторонники не имеют никакого права безнаказанно продолжать угрожать в Сети не устраивающим их блогерам и журналистам, уверены юристы. Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил, что оппозиционер и его соратники могут понести ответственность за травлю и угрозы в интернет-пространстве. Юрист сравнил троллинг Навального в Сети с действиями криминальных коллекторов.