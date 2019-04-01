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Экономика

«Газпром» уложил 37% «Северного потока — 2» по дну Балтийского моря  

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«Газпром» уложил 37% «Северного потока — 2» по дну Балтийского моря  

Москва, 1 апреля. Российская корпорация «Газпром» уложила по дну Балтийского моря 915 километров труб газопровода «Северный поток — 2», что составляет около 37% от общей протяженности объекта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказали представители корпорации, укладка морской части трубопровода ведется строго в соответствии с графиком.

«В настоящий момент по дну Балтийского моря уложено 915 километров труб газопровода «Северный поток-2» — порядка 37% от общей протяженности в двухниточном исполнении», — говорится в сообщении.

«Северный поток — 2» будет проложен в Германию из России через Балтийское море. Протяженность трубопровода составит 1,22 тысячи километров. По оценкам экспертов, проект обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза, многие из которых высказались за строительство газопровода на их территории, передает «Ридус».

Однако категорически против проекта выступают украинские власти, которые боятся потерять колоссальную прибыль от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву. Кроме того, США высказываются против проекта, поскольку хотят продавать Европе свой сжиженный газ.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Федеральным агентством новостей выразил мнение, что «Северному потоку — 2» ничего не сможет помешать.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Пресс-служба «Газпрома»
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