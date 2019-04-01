Глава Алжира объявил о создании нового правительства из-за протестов

Алжир, 1 апреля. Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил о создании нового правительства, которое должно способствовать урегулированию ситуации в стране.

В конце февраля по всему Алжиру прошли акции протестов из-за решения Бутефлики в пятый раз баллотироваться на выборах президента. В марте президент заявил, что не будет претендовать на место руководителя страны, однако голосование, намеченное на апрель, будет отложено на неопределенный срок.

Бутефлика констатировал, что в Алжире будет создано новое правительство. Руководить кабмином будет Нуреддин Бедоуи, который вступил в должность 11 марта.

В правительстве лишь 6 из 27 министров сохранили свои посты, в частности начальник алжирской армии Ахмед Гайд Салах, который призывал алжирцев объявить президенту вотум недоверия.

Известно, что бывший посланник в ООН Сабри Букадум заменил бывшего главу МИД Рамтана Ламамру, а министром финансов назначен управляющий центральным банком Мухаммед Лукал, передает African Daily Voice.

Задачей нового правительства станет урегулирование ситуации в стране.

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