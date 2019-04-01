США при помощи фейков готовят Гуайдо к захвату власти в Венесуэле

Москва, 1 апреля. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что планы Каракаса нормировать подачу электроэнергии свидетельствуют о «неспособности правительства» справиться с энергетическим кризисом в стране.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о введении норм на производство, распределение и потребление электроэнергии в течение 30 дней. Данная мера связана с масштабными отключениями электроэнергии в Венесуэле, которые начались в начале марта. Самый крупный сбой произошел 7 марта, когда без света остался 21 из 23 штатов Венесуэлы. Позднее власти республики заявили, что причиной отключения стала кибератака США на систему управления гидроэлектростанцией «Эль-Гури».

Обвинения Гуайдо в адрес Каракаса являются очередной попыткой дискредитировать власти Венесуэлы. При этом западные СМИ активно поддерживают Гуайдо, а также пытаются исказить реальную картину происходящего в Венесуэле. Именно с этой целью был запущен фейк о ЧВК «Вагнера», якобы отправленной в Венесуэлу, а также вброшено лживое сообщение о «золоте Мадуро», якобы вывозимом российскими самолетами.

По словам президента «Антиглобалистского движения России» Александра Ионова, США давно готовили Гуайдо к захвату власти в Венесуэле, а нынешние события в южноамериканской республике напоминает «чилийский сценарий».

«Когда в США решили, что пришло время брать власть, понадобилось создать проблемы в стране: тут на сцену выступили инфляция, искусственный дефицит некоторых продуктов, который создавался «благодаря» санкциям. Точно так было когда-то в Чили. Перебои с электроснабжением стоят в этом ряду», - пояснил Ионов.

Масштабная информационная поддержка Гуайдо и распространение откровенной лжи со стороны американских СМИ является стандартной практикой для США. При этом даже после опровержения фейков, ни одно из американских изданий не извинилось за свои действия, передают «Народные Новости».

«К сожалению, западные СМИ сейчас преуспевают именно что в фейкньюс, в этом участвуют даже авторитетные издания. К журналистам возникает простой вопрос — понимают ли они, что эта пропаганда напрямую влияет на жизнь и здоровье людей?» - подчеркнул Ионов.

Эксперт выразил уверенность, что масштабные перебои с электроснабжением в Венесуэле контролируются извне. Каракас делает все, чтобы не допустить очередного отключения, а специалисты из России и Кубы оказывают поддержку властям республики в этом вопросе.

«Кибератаки на них реально спланированы в США. Там, где не смогли вмешаться путем кибервзлома, пытались просто вывести станции из строя путем диверсионных атак. Сейчас специалисты, в том числе из России и Кубы, помогают их восстановить», — добавил Ионов.

Напомним, в конце января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя «временным главой государства». США и несколько стран Евросоюза заявили о признании Гуайдо, потребовав от Каракаса проведения внеочередных президентских выборов. Россия, Китай и ряд других стран поддержали законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает военную интервенцию в Венесуэлу как «один из вариантов решения кризиса» в республике.