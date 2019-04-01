«Алроса» намерена открыть филиал в Зимбабве

Москва, 1 апреля. Российская алмазодобывающая компания «Алроса» в конце апреля планирует открыть офис в Зимбабве. Заниматься добычей ценных минералов будет дочерняя компания «Алросы».

Отметим, что еще в январе глава российского алмазного гиганта Сергей Иванов заявил, что проекты, связанные с Зимбабве, будут обсуждаться в ближайшем будущем.

«Мы готовы поделиться всеми технологиями «Алросы», когда дело доходит до сортировки и подготовки алмазов к продаже, а также необходимыми знаниями, чтобы Зимбабве могла вернуть себе положение на мировом рынке производства алмазов в течение нескольких лет», — сказал он.

Как сообщает сайт проекта Rough Polished, Зимбабве является одним из мировых лидеров по добыче алмазов. В прошлом году в стране было добыто 2,8 млн каратов.

Тем не менее, африканская республика переживает экономический кризис после правления Роберта Мугабе. Ситуацию был призван исправить новый президент Эммерсон Мнангагва, который сменил Мугабе на посту президента. В конце февраля сообщалось, что Ботсвана готова выделить Зимбабве 600 млн долларов в качестве финансовой помощи.