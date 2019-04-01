Замглавы Союза кинематографистов РФ рассказал о самочувствии Сергея Соловьева

Москва, 1 апреля. Замглавы Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев рассказал о состоянии здоровья кинорежиссера Сергея Соловьева, который ранее был госпитализирован в одну из клиник столицы.

«Одно могу сказать — с ним все нормально», — заявил Лаврентьев.

Напомним, 26 марта российский кинорежиссер Сергей Соловьев был госпитализирован в одну из московских больниц с подозрением на язву желудка. Через несколько дней режиссер Владимир Хотиненко сообщил, что Соловьев попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, однако кризис миновал, поэтому его жизни ничего не угрожает. При этом Хотиненко призвал поклонников Сергея Соловьева «молиться за здоровье мастера».

Сергей Соловьев родился в 1944 году в городе Кемь Карело-Финской ССР. В 1969 году Соловьев с отличием окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, после чего начал работать на «Мосфильме». В 1969 году Соловьев снял две новеллы по мотивам рассказов Чехова, которые вошли в киноальманах «Семейное счастье».

В 1971 году Соловьев снял первую полнометражную картину, экранизировав пьесу Максима Горького «Егор Булычев и другие» с Михаилом Ульяновым в главной роли. В 1987 году Соловьев возглавил объединение «Круг» при «Мосфильме», которым был снят целый ряд знаковых картин тех лет. Кроме того, Соловьев является режиссером фильмов «Асса», «Нежный возраст», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и многих других картин.