Россия получит «золотой бонус» почти на 3 трлн рублей

Банк международных расчетов в Базеле принял решение по программе «Базель-III», согласно которому банки теперь имеют право учитывать золото в составе собственного капитала по его 100%-ной цене (I категория активов) вместо 50%-ной (III категория активов), как это было ранее.

Данному событию за последнее время было посвящено немалое количество специальных публикаций, в том числе весьма содержательная статья российского профессора Валентина Катасонова. Но в ней уважаемый автор, описывая причины и вероятные последствия решения БМР, почему-то обошел стороной целый ряд его важнейших для современной глобальной экономики аспектов. В том числе наличие связки «золото/нефть» и работу «нефтедолларового насоса» как «сердца» империи доллара в условиях преимущественно «бумажного» мирового рынка золота.

Федеральное агентство новостей восполняет столь досадное упущение.

Теперь золото — гораздо более «ценный мех»

Понятно, что страны, которые являются крупными держателями «царского металла», значительно увеличат размер своих балансов. Так, США, с их официально самым большим в мире золотым запасом в размере 8133,5 т, получат «золотую ренту» в сумме около 170 млрд долл.

Вроде бы и мелочь, по сравнению с их торговым дефицитом и федеральным долгом, но, учитывая американский «финансовый мультипликатор», находящийся в промежутке между 25 и 30, это равносильно одномоментному «впрыскиванию» в американскую экономику примерно 4,5 трлн долларов. Это во многом объясняет и «торможение» ФРС в деле повышения своей учетной ставки при сохранении курса на снижение баланса.

То же самое касается и других «золотых» государств, обладающих запасами физического золота в размере более тысячи тонн: Германии, Италии, Франции, России, Китая и Швейцарии. Отсутствие в этом списке Великобритании и совпадение первоначальной даты Brexit с датой «всемирного возрождения золота» пока будем считать случайными.

Что же касается Российской Федерации, то ее «золотой бонус» составит примерно 45 млрд долларов, или 2,96 трлн рублей.

Конечно, в мировом масштабе это, по сути, — «последний резерв Ставки». Но если на Западе такой «золотой допинг» может быть использован только для снижения объема «супертоксичных» обязательств — и непонятно, с какой эффективностью, то для России это огромный и ценный подарок из Швейцарии, позволяющий осуществить «неинфляционную» рублевую эмиссию ЦБ на указанную выше сумму.

Состоится такая эмиссия или нет — вопрос пока открытый, но «монетизировать» отечественную экономику давно пора, и лучший повод для этого трудно себе вообразить. Ну и не затем же Банк России на протяжении нескольких последних лет так активно скупал золото и избавлялся от долларовых активов, чтобы отказаться от наконец-то дозревших и весьма щедрых плодов своей политики?!

Самое главное — не само по себе золото, а нефть

В любом случае «бочки золотого масла», вылитой с корабля глобальной экономики, который попал в кризисный шторм, хватит максимум на 3-4 месяца. А вот что в связи с этим начнется уже с начала апреля, но в полной мере проявится несколько позже?

Первое — сначала все будет хорошо, если не считать ускоренного роста долларовой цены на физическое золото вследствие возникновения повышенного спроса на этот актив. Следовательно, у лондонского «золотого пула» (напомним — все, связанное с Великобританией, возникает здесь случайно) не хватит реального, физического металла для покрытия спроса, а сделки с «бумажным» золотом, ныне составляющие 90% данного рынка и позволяющие много лет держать цену в диапазоне 1200–1400 долларов за тройскую унцию, рухнут.

Есть серьезные основания предполагать, что уже к нынешней осени унция золота будет торговаться в диапазоне 1800–2000 долл. Как только цена черного золота, выраженная в золоте «обычном», окажется ниже одного грамма за баррель (сейчас получается примерно 1,627 грамма), нефть начнет стремительно дорожать в долларовом эквиваленте — это второе.

И третье — такие перемены, в свою очередь, неизбежно приведут к обвалу всей мировой экономики и, соответственно, к «гиперинфляционному штопору», когда удержать нынешние 85% долларовой массы в рамках «виртуального сектора» уже не получится.

Какие же выводы можно сделать из этих раскладов?

Вывод 1: мировой экономике стоит ожидать глобального финансового цунами уже к середине осени текущего года.

Вывод 2: в «бездолларовой зоне», которую к тому времени должны создать Китай и Россия, последствия этого цунами будут достаточно тяжелыми, но не настолько катастрофичными, как внутри «империи доллара» и ее колоний.

Вывод 3: риски начала масштабного военного конфликта на планете в перспективе ближайшего будущего резко возрастают.