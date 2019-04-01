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Соловьев с иронией отреагировал на свое попадание в «Рейтинг травли»

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Соловьев с иронией отреагировал на свое попадание в «Рейтинг травли»

Москва, 1 апреля. Известный российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев иронично отреагировал на попадание в «Рейтинг травли» среди медиаперсон.

Владимир Соловьев занял в новом «Рейтинге травли» среди медиаперсон четвертое место, в прошлый раз журналист был на пятой строчке, сообщил RT.

«Класс, расту, — сказал журналист, комментируя свое положение в новом рейтинге. — Я к народу отношусь с любовью, и народ платит мне тоже любовью... Хожу по улицам, раздаю автографы, фотографируюсь, народ любит. И им желаю такой же любви».

Ранее компания «Крибрум» по просьбе RT подготовила «Рейтинг травли» среди медиаперсон. Аналитики изучали материал о медийных личностях в сетевых СМИ, блогах, социальных сетях и Telegram-каналах в период с 22 по 28 марта.

Возглавила рейтинг журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рыльска. Коэффициент негатива составил 33,5%. На второй строчке расположилась феминистка Белла Рапопорт, которая оказалась в центре внимания из-за конфликта с косметическим брендом Lush. На третьем месте оказалась ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева с показателем 13,4% негатива. В пятерку также вошли телеведущие Владимир Соловьев и Андрей Малахов. Также в список попали автор шоу «ВДудь» Юрий Дудь, телеведущая Ксения Собчак, журналист Аркадий Бабченко и блогер Илья Варламов.

Автор: Данила Копп
Источник: RT
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