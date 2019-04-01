Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин встретится с президентами Исландии и Финляндии на Арктическом форуме

33
0 Оставить комментарий

Путин встретится с президентами Исландии и Финляндии на Арктическом форуме

Москва, 1 апреля. Президент РФ Владимир Путин 9 апреля примет участие в форуме «Арктика - территория диалога». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

Ожидается, что в ходе форума Путин проведет встречи с президентом Исландии Гудни Торласиусом Йоханнессоном, президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Норвегии Эрной Сульбер и премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

«Планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, актуальные международные темы и региональную проблематику с акцентом на вопросы взаимодействия в Арктике», — говорится в сообщении.

Предполагается, что политики и эксперты, прибывшие на форум, обсудят использование природных ресурсов, экологию, транспортное обеспечение, защиту интересов народов крайнего Севера и другие немаловажные вопросы, связанные с освоением Арктики. Модератором обсуждения выступит старший исполнительный редактор Bloomberg по глобальному бизнесу и финансам Джон Фраэр.

Напомним, что ранее американский портал The National Interest заявил об укреплении доминирующих позиций РФ в Арктике. Россия отправляет зенитные ракетные комплексы С-400 в Арктику — и это только начало, пишет издание.

Автор: Антон Соколов
Источник: Сайт президента России
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров