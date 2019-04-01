Москва, 1 апреля. Министерство труда и социальной защиты России опубликовало рекомендации по нематериальной мотивации государственных служащих.

В документе отмечается, что нематериальная мотивация является важным элементом в работе чиновников. В министерстве убеждены, что опубликованные рекомендации помогут выявлять и поддерживать перспективных сотрудников госслужбы. В частности, Минтруд РФ посоветовал чиновникам чаще хвалить подчиненных.

«Руководителю структурного подразделения важно выражать благодарность за результаты профессиональной деятельности подчиненных посредством таких форм благодарности, как слова «спасибо», «молодец», — говорится в методичке.

Авторы документа подчеркивают, что эти формы похвалы являются повседневными, однако они крайне важны для мотивации сотрудника. Кроме того, рекомендуется награждать отличившихся сотрудников грамотами и размещением их фотографий на стене почета.

Сотрудников госслужбы также рекомендуется включать в экспертные советы и направлять от организации на торжественные мероприятия. Особое внимание следует уделить месту работы человека, говорится на сайте Минтруда. Подчиненному должно быть комфортно на своем рабочем месте, следует учесть его пожелания в этом вопросе. Также, по мнению сотрудников ведомства, руководителям следует задуматься о проведении «физкультпауз» и спартакиад, а также оборудовать места для занятий спортом.

В Минтруде раскритиковали возможные переработки чиновников. Отмечается, что если человека вовремя не отправить в отпуск или в отгул, то его работоспособность будет снижаться.

В декабре прошлого года генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что за девять месяцев 2018 года из российских госорганов в связи с утратой доверия было уволено более 900 служащих.