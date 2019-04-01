Генсек ООН посетил в Тунисе памятник жертвам теракта в музее Бардо

Тунис, 1 апреля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил памятник жертвам теракта в Национальном музее Бардо в 2015 году.

Дипломат прибыл в Тунис в минувшую субботу для участия в саммите Лиги арабских государств, а также в заседании «четверки» по Ливии.

В ходе визита к памятнику Гутерреша сопровождал министр культуры Туниса Мухаммед Зин эль-Абидин. Глава ведомства возложил венок к монументу, на который нанесены имена жертв теракта, произошедшего в 2015 году.

Напомним, 18 марта группа боевиков взяла в заложники посетителей исторического музея Бардо в Тунисе. В ходе теракта погибли свыше 20 человек, в том числе одна россиянка. Еще более сорока человек получили ранения. Ответственность за нападение на себя взяли боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. Глава полиции Туниса и руководитель охраны музея после теракта были смещены с должностей.

В настоящее время Тунис переживает затяжной кризис после протестов «Арабской весны», прошедших по региону в 2011 году. Из-за неспособности властей страны стабилизировать обстановку, в государстве резко ухудшилось состояние экономической и социальной сфер.

Политический обозреватель, публицист Владимир Головашин в разговоре с Федеральным агентством новостей выразил мнение, что Тунис постепенно превращается в объект интересов боевиков террористической группировки «Исламское государство». В целом террористические акты в стране начались в 2011 году. В 2013 году активность террористов усилилась. В результате их атак погибли десятки сотрудников сил безопасности, военнослужащие и иностранные туристы.

1 Организация запрещена на территории РФ.