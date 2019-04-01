Главные новости 1 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 1 апреля.

Японский автомобильный гигант Mitsubishi купил у российского «АвтоВАЗа» лицензию на использование платформы Lada Vesta, чтобы построить новую модель. СМИ сообщили о покупке Mitsubishi лицензии на Lada Vesta у «АвтоВАЗа».

Немецкой службы безопасности полетов назвала вероятные причины авиакатастрофы с россиянами в Германии. Названы вероятные причины крушения самолета с россиянами в Германии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского, который потребовал от РФ «освободить территории». Песков готов «разъяснить любому» украинцу, что РФ не оккупирует территории Украины.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для «воров в законе». Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ.

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталья Пудовкина отправлена в отставку с 1 апреля. Зампред правительства Хабаровского края Пудовкина уволена.

Откуда идет традиция первоапрельских розыгрышей, офисные приколы и шуточные поздравления для SMS. День смеха 1 апреля: история праздника, розыгрыши и прикольные поздравления для SMS.

В компании Levi's рассказали, как правильно ухаживать за джинсами. Эксперты рассказали, как часто нужно стирать джинсы.

Шоумен Владимир Зеленский набирает после обработки 10,27% протоколов 29,66% голосов избирателей, в два раза обгоняя действующего президента Украины Петра Порошенко, набравшего 16,83% голосов — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский Центризбирком. ЦИК Украины сообщает об увеличении разрыва между Зеленским и Порошенко.

Врачи полагают, что комплекс болезней артистки вылечить было практически невозможно. Медики восстановили полную картину болезни и смерти Началовой.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе, социальные пенсии, с 1 апреля проиндексируют на 2 процента в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году, сообщили в Минтруде РФ. Пенсии по государственному обеспечению в России проиндексируют на 2%.