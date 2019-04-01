Песков назвал темы телефонного разговора Путина и Эрдогана

Москва, 1 апреля. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону сирийскую проблематику, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, затрагивали», — сказал РИА Новости представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры РФ и Турции во время телефонного разговора Сирию.

Ранее администрация президента Турции сообщила, что российский лидер позвонил турецкому коллеге и поздравил с успехом на муниципальных выборах в республике.

Выборы в местные органы власти прошли в нескольких провинциях Турции в воскресенье. Правящая партия справедливости и развития выигрывает выборы в 40 провинциях страны. За кандидатов из оппозиционной Народно-республиканской партии отдали свои голоса избиратели в 20 провинциях. Националистическую Партию национального движения поддержали жители 12 провинций. Прокурдская Партия демократии народов выиграла в семи провинциях.