Алдонин ответил на провокацию Малахова об отношениях с Началовой после развода

Москва, 1 апреля. Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин ответил на провокационный вопрос Андрея Малахова об отношениях с певицей после развода.

Алдонин решился на участие в ток-шоу Малахова «Привет, Андрей», которое транслируется в эфире телеканала «Россия-1». В ходе телепередачи Малахов поинтересовался у Алдонина, как певица записана в его мобильном телефоне.

«Началова Юлия», — ответил он.

После этого ведущий задал Алдонину провокационный вопрос, который касался отношения его нынешней жены к Юлии Началовой.

«Хочу развеять все сомнения по поводу взаимоотношений. У нас были человеческие нормальные взаимоотношения. Мы занимались воспитанием ребенка. Все, что касается ребенка, мы обсуждали», — ответил экс-супруг Началовой.

Алдонин также добавил, что он и Началова «потеряли» созданную ими семью, поэтому продолжили свой жизненный путь по отдельности. Бывший муж Началовой отметил, что ему удалось создать новую семью, которая уже несколько лет живет в любви и счастье, передает «Экономика сегодня».

«А Юля строила свою жизнь, и к чему это привело, мы, к сожалению, все видим. Поэтому здесь, наверное, не стоит говорить, как она записана у меня в телефоне», — резюмировал Алдонин.

Напомним, 11 марта Юлия Началова была госпитализирована в одну из московских клиник из-за высокого уровня сахара в крови. Позднее врачи обнаружили у певицы подагру и гангрену ноги. После госпитализации состояние Началовой начало ухудшаться, поэтому врачи ввели певицу в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели операцию, в ходе которой ампутировали Началовой воспаленную ногу, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего Юлия скончалась из-за остановки сердца.