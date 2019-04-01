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Госдума планирует рассмотреть законопроект о госзакупках в сфере культуры

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Госдума планирует рассмотреть законопроект о госзакупках в сфере культуры

Москва, 1 апреля. Госдума планирует рассмотреть законопроект о госзакупках в сфере культуры 4 апреля, передает корреспондент Федерального агенства новостей. 

«Сегодня на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности был одобрен положительный отзыв на депутатский законопроект о внесении изменений в 44-й закон по госзакупкам для культуры.

В связи с этим, скорее всего, в четверг этот законопроект будет вынесен на рассмотрение Государственной думы в первом чтении», — заявил первый заместитель председателя нижней палаты парламента Александр Жуков.

Напомним, ранее соответствующие поправки в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обсуждались в рамках Совета законодателей под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. Предполагалось, что законопроект будет вынесен на рассмотрение палаты 9 апреля.

Документ был внесен в Госдуму 24 декабря 2018 года депутатами комитета по культуре по просьбе руководителей театров, филармоний, музеев, а также творческих союзов и общественных организаций в сфере культуры. Работа над инициативой велась в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

Автор: Алена Разживина
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