Комитет Госдумы поддержал проект о крабовых аукционах

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении аукционов по крабовым квотам. Поправки в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» подготовило правительство РФ.

Как уточняется, речь идет о введении квот добычи крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства. Предполагается, что они будут закрепляться по результатам проведения аукционов в электронной форме сроком на 10 лет, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Такие изменения в части совершенствования порядка распределения квот на добычу краба назрели давно. Они касаются отмены исторического принципа распределения квот (действует во всей рыбной отрасли) именно в части добычи краба, где рентабельность особо ценных видов краба достигает 80%, в то время как этот же показатель в минтаево-сельдевом бизнесе составляет 30—40%.

При этом крабовый бизнес не такой капиталоемкий, как рыбный, он не требует строительства крупнотоннажных дорогостоящих судов с фабрикой по переработке на борту. Но даже в этом случае в крабовом сегменте отрасли мы не наблюдаем инвестиций в строительство флота.

Прописанные в законе обязательства по строительству флота на российских верфях дадут импульс к развитию рыбопромышленного судостроения, а крабовики перестанут покупать и переоборудовать дешевые и небезопасные б/у суда, подвергая опасности рыбаков.

Между тем статистика рыболовной отрасли по аварийным случаям за последние годы зафиксировала сотни серьезных аварий и сотни же случаев тяжких травм и гибели персонала. Модернизация флота должна способствовать развитию более бережного отношения к биоресурсам, а также сделать максимально безопасной работу экипажей на промысле.

Согласно законопроекту, на данный вид квот будет выделяться 50% общего допустимого улова крабов. На обладателей таких квот предлагается возложить обязательство по реализации проектов по строительству на территории России объектов, перечень которых определит правительство.

Об актуальности предлагаемых изменений в законодательство рассказал заместитель министра сельского хозяйства РФ — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

«Действующие краболовные суда устарели, их средний возраст составляет порядка 30 лет. Понятно, что условия труда на этих судах достаточно тяжелые. Серьезных инвестиций за последние годы непосредственно в области добычи крабов не наблюдалось», — заявил Шестаков.

По словам представителя правительства, добычу краба на данный момент осуществляют 93 организации, 22% из которых вообще не имеют собственных судов.

«Готовится соответствующий проект постановления: мы предусматриваем, что проекты по строительству будут включать только суда-краболовы. Выигравшие аукцион компании построят до 40 новых судов-краболовов. Это и дополнительные заказы для наших судоверфей, и, безусловно, улучшение условий труда рыбаков и безопасности осуществления рыболовства», — заявил Шестаков.

Он также обратил внимание, что часть средств от доходов по реализации крабов пойдет на финансирование государственной программы развития рыбохозяйственного комплекса, а именно, строительство до 10 научно-исследовательских судов. Также будут модернизированы территориальные управления рыбоохраны.

«Они получат новую современную технику, что позволит повысить эффективность борьбы с браконьерством», — добавил Шестаков.

Замминистра также напомнил, что, по предварительным оценкам, доходы в бюджет составят 82 млрд рублей — это «сравнимо с уплатой налогов в данном сегменте практически за 20 лет».

Отвечая на вопросы депутатов, представитель правительства обратил внимание, что предлагаемый механизм не будет распространен на другие виды водно-биологических ресурсов.

«Принято решение о том, что данный принцип будет распространяться только на крабы. Это связано с тем, что для других видов водных биологических ресурсов уже сейчас сформирован механизм, в рамках которого идет обновление всех мощностей и отечественного флота, и рыбоперерабатывающих предприятий», — пояснил Шестаков.

Значимость принятия этих решений отметил и глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«На сегодняшний день это природный ресурс, который формирует сверхприбыль и от которого государство ничего не получает. Данный шаг позволит повысить эффективность использования ресурсов, которыми владеет государство, и существенно наполнит федеральный бюджет страны», — заявил парламентарий.

Депутат напомнил, что правительство поручилось подготовить и представить проекты нормативно-правовых актов до третьего чтения. Законопроект о проведении аукционов на добычу краба подготовлен Минсельхозом и Росрыболовством по поручению правительства еще и для того, чтобы рынок стал прозрачным и конкурентным.

«Мы сможем оценить, каким образом будут проводиться аукционы, убедиться, что это будет свободный доступ к участию в аукционе, это будет объективное распределение этого ресурса, который должен работать на страну, на людей, а не на отдельно взятые компании», — добавил депутат.

Николаев отметил, что против данной реформы выступают лишь те, кто получает ежегодно по 30 с лишним миллиардов рублей чистой прибыли и платит в казну за пользование ресурсом лишь 388 миллионов.

В пользу законопроекта высказался и представитель ФАС — начальник Управления контроля строительства и природных ресурсов Олег Корнеев.

«Мы, действительно, тоже участвовали в согласовании этого законопроекта, также видели необходимость изменения распределения данного вида ресурсов. Мы, естественно, поддержали аукцион, потому что аукцион, по нашему мнению, на сегодняшний день — один из самых справедливых способов распределения», — заявил Корнеев.

Он отметил правильность принятия правительством решения о выделении 50% общего допустимого улова крабов на данный вид квот.

«Было принято компромиссное решение — часть переводить в аукцион, а часть оставить за теми лицами, между которыми на сегодняшний день уже квоты распределены. В данном случае используется компромисс и сохранение интересов и тех, и других», — подытожил представитель ФАС.

Существует практическое подтверждение эффективности механизма распределения квот на конкурентной основе. В рыбном направлении положительно зарекомендовал себя принцип инвестквот — выделение доли квоты под реализацию инвестпроектов. На эти цели было направлено 20% квот. Сегодня мы наблюдаем результат — строительство флота и береговых перерабатывающих заводов (треска, минтай), чего не делал никто ранее. Это, в свою очередь, означает новые высокотехнологичные рабочие места в регионах. Такие предприятия уже строятся в Приморье, Камчатском крае, Сахалинской и Мурманской областях. Запуск производства ожидается в 2019—2020 годах.

Стоит отметить, что обсуждение законопроекта будет продолжено. После принятия законопроекта в первом чтении в Госдуме пройдут парламентские слушания, посвященные обсуждению поправок ко второму чтению законопроекта, что позволит учесть интересы всех участников отрасли.