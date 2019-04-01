Почему Путин обсудит Арктику с лидерами стран НАТО без активного участия США

России необходимы международные переговорные площадки без активного посредничества Соединенных Штатов, об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Арктический форум

Президент Российской Федерации Владимир Путин на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге 9-10 апреля проведет встречу с президентами Финляндии, Исландии и премьерами Швеции и Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Запланированы встречи Путина с прибывающими на форум президентом Исландии Гудни Торлациусом Йоханнессоном, президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг, премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Имеется в виду обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, актуальные международные темы и региональную проблематику с акцентом на вопросы взаимодействия в Арктике», — говорится в тексте сообщения.

Площадка для переговоров с НАТО

По словам Евгения Валяева, тема более активного освоения Арктики поднимается среди мирового сообщества из года в год все чаще. Но сохраняется ощущение, что арктическое направление является для мировых игроков скорее хорошим поводом, чтобы поругаться недругам либо пообщаться партнерам.

Критических разногласий по Арктике между мировыми игроками пока не наблюдается. Как минимум — американцы по теме Арктики не вводили против России санкции. По мнению эксперта, это значит, что тема Арктики пока скорее свободна от подобной политической конъюнктуры.

«Но это совсем не означает, что Арктика не представляет никакого интереса. Наоборот, ведущие мировые державы активным образом занимаются переделом арктических пространств. И Россия стала первым государством, подавшим еще в 2001 году заявку в ООН на установление внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Это послужило сигналом и для других стран начать активнее работать по Арктике», — добавил Евгений Валяев.

По словам эксперта, Россия стремилась к уточнению национальной принадлежности территорий арктического шельфа. С этой целью отправлялись арктические экспедиции, чтобы геологически обосновать претензии России на огромную территорию Северного Ледовитого океана.

Цель экспедиций — не только закрепление и уточнение национальных юрисдикций над арктическими территориями, ведь без экономической подоплеки сегодня не происходит ничего. Поэтому одна из важнейших целей экспедиций — поиск месторождений нефти и газа. В 2014 году Россия впервые в мире начала добычу нефти с шельфового месторождения в Арктике.

«Окончательный раздел Арктического шельфа — цель долгосрочных переговоров и консультаций. Необходимо опираться в этой работе на международную Конвенцию по морскому праву, консультироваться с комиссией по морскому праву Организации Объединенных Наций. Международные права на Арктику при таком порядке Россия сможет получить примерно к 2023 году. Но для этого необходимо работать, договариваться с другими арктическими игроками», — добавил Евгений Валяев.

По словам эксперта, Арктический форум в Санкт-Петербурге в полной мере служит этим целям. России также полезно иметь со странами НАТО подобную переговорную площадку, чтобы на ней можно было обсудить ряд вопросов международного сотрудничества без активного посредничества Вашингтона. Исландию, Финляндию, Норвегию и Швецию будут представлять на форуме их политические лидеры, что говорит о серьезности темы Арктического освоения.

Ранее ФАН сообщало, что самый большой и мощный в мире ледокол «Арктика» готовят к загрузке ядерного топлива в Петербурге. Судно оснащено атомной силовой установкой.