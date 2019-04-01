Певица Линда рассказала, почему на пике популярности уехала из России

Москва, 1 апреля. Певица Линда, которая в 90-х годах была одной из самых известных исполнительниц на российской эстраде, объяснила, почему решила уехать из РФ на пике популярности. По ее словам, дело было в отце.

Артистка сообщила, что в 2005 году в ее семье произошла страшная трагедия — из-за врачебной ошибки умерла ее мама. Для отца это было большим потрясением, отметила Линда.

«Мы поэтому и уехали в Грецию. Потому что был только один выход — резко сменить обстановку», — сказала артистка в интервью «МИР24».

Певица отметила, что жизнь в Греции у нее бурлила — она принимала участие в различных проектах, писала вместе с супругом музыку. Исполнительница призналась, что именно в этой стране благодаря мужу смогла преодолеть аэрофобию. По ее словам, она научилась управлять самолетом.

«Раньше боялась летать, поэтому, чтобы перебороть страх, муж заставил взяться за штурвал. И это сработало. Сейчас мне нравится летать», — рассказала исполнительница.

После нескольких лет отношений Линда рассталась со своим супругом. По ее словам, причиной стали разные менталитеты и традиции.

«Язык, в котором ты не чувствуешь себя так свободно, как в русском. Есть нечто общее, но различаются детали, которые мне очень важны», — отметила исполнительница.

По ее словам, были попытки сохранить брак, но они оказались неудачными. Линда добавила, что она в отличных отношениях с мужем и сейчас ее сердце свободно.

Линда призналась, что через некоторое время она начала впадать в депрессию, поэтому приняла решение вернуться в Россию.