В Госдуме анонсировали встречи Медведева с представителями фракций

Москва, 1 апреля. Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков анонсировал встречи представителя правительства России Дмитрия Медведева с представителями фракций нижней палаты парламента, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«До отчета правительства, который состоится 17 апреля, запланированы встречи председателя правительства с представителями фракций», — заявил Жуков.

По словам члена Совета Госдумы, такие встречи пройдут 4 апреля с ЛДПР, 5 апреля — с КПРФ, 9 апреля — со «Справедливой Россией» и 11 апреля — с «Единой Россией».