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Россия

В Госдуме анонсировали встречи Медведева с представителями фракций

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Первый зампред Госдумы Александр Жуков

Москва, 1 апреля. Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков анонсировал встречи представителя правительства России Дмитрия Медведева с представителями фракций нижней палаты парламента, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«До отчета правительства, который состоится 17 апреля, запланированы встречи председателя правительства с представителями фракций», — заявил Жуков. 

По словам члена Совета Госдумы, такие встречи пройдут 4 апреля с ЛДПР, 5 апреля — с КПРФ, 9 апреля — со «Справедливой Россией» и 11 апреля — с «Единой Россией».

Автор: Алена Разживина
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