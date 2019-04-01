Глава Казахстана завел страницу в Instagram
Нур-Султан, 1 апреля. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завел страницу в социальной сети Instagram, заявил пресс-секретарь лидера Казахстана Берик Курмангали в Facebook.
Токаев отметил, что ранее обратился к региональным руководителям с требованием оперативно реагировать на запросы граждан. Глава страны отметил, что для этого следует активизировать работу в социальных сетях, которые помогут наладить обратную связь с населением.
«Как вы знаете, уже несколько лет активно использую сеть Twitter и делюсь своим мнением о важных для нашей страны событиях, — заметил Токаев. — Решил продолжить эту практику в популярной сети Instagram».
Курмангали добавил, что кроме официальной страницы Токаева (tokayev_online) у главы страны нет никаких аккаунтов в этой соцсети. Все другие страницы являются фейковыми, уточнил он и призвал подписаться на президента Казахстана.
Құрметті Отандастар! Жақында өңір әкімдеріне жұртпен етене байланыс орнату үшін заманауи байланыс құралдарын ұтымды пайдалануға, яғни халықпен кері байланыс орнату мақсатында əлеуметтік желілерде белсенді болуға шақырдым. Өздеріңізге белгілі, мен бірнеше жылдан бері Twitter желісін белсенді қолданып, мемлекетіміз үшін ең маңызды деген дүниелермен бөлісіп келемін. Ендігі ретте осы үрдісті халық ең көп шоғырланған Instagram желісінде де жалғастыруды жөн деп таптым. .............. Уважаемые соотечественники! Недавно я призвал акимов регионов оперативно реагировать на запросы граждан и активно работать в социальных сетях для налаживания обратной связи с населением. Как вы знаете, уже несколько лет активно использую сеть Twitter и делюсь своим мнением о важных для нашей страны событиях. Решил продолжить эту практику в популярной сети Instagram.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона пригласила в Москву нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.