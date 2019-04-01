Глава Казахстана завел страницу в Instagram

Нур-Султан, 1 апреля. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завел страницу в социальной сети Instagram, заявил пресс-секретарь лидера Казахстана Берик Курмангали в Facebook.

Токаев отметил, что ранее обратился к региональным руководителям с требованием оперативно реагировать на запросы граждан. Глава страны отметил, что для этого следует активизировать работу в социальных сетях, которые помогут наладить обратную связь с населением.

«Как вы знаете, уже несколько лет активно использую сеть Twitter и делюсь своим мнением о важных для нашей страны событиях, — заметил Токаев. — Решил продолжить эту практику в популярной сети Instagram».

Курмангали добавил, что кроме официальной страницы Токаева (tokayev_online) у главы страны нет никаких аккаунтов в этой соцсети. Все другие страницы являются фейковыми, уточнил он и призвал подписаться на президента Казахстана.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона пригласила в Москву нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.