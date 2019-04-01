Концертный директор Началовой перешел в команду Лолиты

Москва, 1 апреля. Известная эстрадная певица Лолита Милявская представила нового концертного директора, который на протяжении нескольких лет работал с Юлией Началовой.

Исполнительница опубликовала видео в социальной сети Instagram, на кадрах которого присутствует как она сама, так и ее новый концертный директор. Мужчину, по ее словам, зовут Владимир. Он после ухода Началовой из жизни перешел в команду Лолиты и уже приступил к работе с артисткой.

«Он долго работал с Юлией Началовой. И мы будем ее поклонниками всегда», — отметила Лолита.

«Всю жизнь», — добавил ее новый директор.

Певица также анонсировала новое шоу, которое, по ее словам, будет грандиозным. В настоящее время идет подготовка к мероприятию, а все члены команды усиленно работают над проектом, уточнила Лолита.

Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет с певицей работал Эдуард Хруцкий. По какой именно причине он покинул команду Лолиты, артистка не уточнила.

Как напоминает телеканал «360», Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда артистку госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови.

Состояние Началовой ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.

Похороны Началовой прошли 21 марта на на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее медики в программе «Человек и закон» восстановили полную картину болезни и смерти исполнительницы.