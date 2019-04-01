Изменилась система скидок на ОСАГО | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Создание Арктического кластера Россия продолжает открывать неизведанную Арктику и планирует создать там арктический кластер. К 2030 году на ледниках можно будет добывать до 100 миллионов тонн нефти, об этом президенту России Владимиру Путину в ходе деловой встречи рассказал глава «Роснефти» Игорь Сечин. Компания уже открыла месторождение объемом 80 млн тонн черного золота. Проект, без сомнения, перспективный. Им уже заинтересовались инвесторы с Запада и Азии. Арктический кластер — это также развитие Северного морского пути, то есть альтернативного способа доставки грузов из Восточной и Юго-Восточной Азии в Европу и обратно. Быстрого и дешевого. «В настоящее время мы рассматриваем возможность создания арктического кластера, который в полном объёме будет работать на обеспечение этой задачи — достижения до 2024 года 80 миллионов тонн грузопотока по Северному морскому пути», — рассказал главе государства главный исполнительный директор «Роснефть» Игорь Сечин. Арктика невероятно богата нефтью и газом. Она требует детального изучения, и наши ученые трудятся на благо науки. Сегодня для освоения территории создаются новые порты, поселения. В марте президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить проект развития Арктической зоны.

Сергей Горьков стал главой «Росгеологии» Сергей Горьков стал главой «Росгеологии». Коллективу его представил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. До назначения Горьков занимал должность заместителя министра экономического развития России и был главой Внешкэконобанка. Как отметил Дмитрий Кобылкин, перед новым главой стоят серьезные задачи. «Сегодняшние реалии требуют усилить показатели прироста минерально-сырьевой базы России. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке», — убежден новый глава холдинга. Для «Росгеологии» это чистый лист. Напомним, экс-главу холдинга Романа Панова отправили в отставку в конце марта. Причина его увольнения неизвестна, но, возможно, связана с бывшим замглавы компании Русланом Горрингом. Свою известность мужчина получил после видео, которое облетело весь интернет. Он отчитывал подчиненную за то, что она не доносит на коллег, а затем рассказал о своих интимных похождениях. Видео серьезно ударило по репутации компании. А еще позже ситуацию ухудшило задержание Горринга. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.