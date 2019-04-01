Сирия новости 1 апреля 19.30: курды проводят массовые аресты в Ракке, в Хаме джихадисты провоцируют столкновения с САА

Сирия, 1 апреля. Курды проводят массовые аресты в Ракке, в Хаме джихадисты провоцируют столкновения с САА, специалисты ЦПВС доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Хаме.

Курды: потеряли боевика в Ракке.

ВС Турции: патрулируют юг Алеппо.

Провинция Алеппо

Военный патруль турецкой армии зафиксирован в районе Тель аль-Айс на юге провинции Алеппо, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в населенный пункт Кафр-Акар недалеко от административного центра региона, передает Al-Manar News. Жители поселения получили 500 продуктовых наборов общим весом более двух тонн.

Провинция Ракка

В населенном пункте Аль-Карама неизвестные застрелили боевика «Демократических сил Сирии» (SDF), передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@OGNreports). Ранее курдские военизированные отряды потеряли еще двух членов в результате взрыва мины в административном центре провинции Ракка.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что курды проводят в Ракке массовые аресты. Задержанных обвиняют в связях с «Исламским государством»1.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что перестрелки между правительственными войсками САР и радикальными исламистами зафиксированы в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина, Кафр Зета и Мхарде.

Напомним, военные действия возобновились в данной части региона после того, как джихадисты атаковали позиции САА.

Ирак

В населенном пункте Шейх Тами на востоке провинции Дияла прогремел взрыв, передает информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента пострадало два военнослужащих иракской армии. На данный момент организаторы теракта неизвестны.

Силы безопасности раскрыли и арестовали четырех террористов «Исламского государства», скрывавшихся среди перемещенных лиц в лагере на территории провинции Киркук, сообщает Iraqi News.

Также бойцы правительственных сил Ирака нейтрализовали радикала ИГ1 в районе Аль-Халидия провинции Анбар.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)