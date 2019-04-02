Сирия, 2 апреля. САА наносит удары по противнику на юге Идлиба, курды SDF заявили о готовности к сотрудничеству с Дамаском, правительственные силы отбили атаку подпольных ячеек «Исламского государства»1 в провинции Хомс. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): наносила артиллерийские и ракетные удары по позициям боевиков на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостояла курдским силам в Алеппо.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): атаковало САА в районе Пальмиры.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояла САА в Идлибе и Хаме.

Курды: убили гражданского на севере Алеппо, ранили трех мирных жителей в Дейр-эз-Зоре, заявили о готовности к диалогу с Дамаском.

Провинция Алеппо

Продолжаются столкновения между протурецкими формированиями ССА и курдскими силами на севере Сирии. В провинции Алеппо в результате обстрела с курдской стороны погиб один мирный житель, еще несколько получили ранения. Как сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency), в ходе атаки была использована ракета с тепловым наведением. О погибших среди протурецких боевиков не сообщается.

Провинция Хомс

Террористы «Исламского государства» атаковали правительственные силы в пустыне в провинции Хомс. Как сообщает Step Agency, нападение боевиков произошло в районе станции перекачки нефти Т2. Известно, что нападение боевиков было отбито, о потерях сторон не сообщается. После нападения ВВС Сирии нанесли несколько ударов по районам скопления террористов к югу от Эс-Сухне. Кроме того, САА на случай новых нападений подтянула из района Пальмиры к Эс-Сухне подкрепления — несколько десятков бойцов, два танка и несколько боевых машин пехоты с тяжелыми пулеметами.

Кроме того, источник сообщает о дорожно-транспортном происшествии в провинции Хомс, в результате которого пострадали три офицера и двое солдат САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF) ранили трех мирных жителей в городе Аль-Кашма на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает местный новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24). Причина перестрелки на данный момент неизвестна.

Боевики обстреляли контрольно-пропускной пункт SDF в городе Аль-Тайана. По данным местного новостного канала в Twitter (@DeirEzzor24), атаковавшие открывали огонь из пулеметов.

Местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@baladinetwork) сообщает о потерях среди САА. По его данным, несколько сирийских военных подорвались на мине, оставленной боевиками ИГИЛ в деревне Габра на востоке провинции. В настоящее время данная информация требует подтверждения.

Провинция Идлиб

Продолжаются столкновения между правительственными силами и боевиками террористических группировок в южной части Идлибской зоны деэскалации. Артиллерия правительственных сил, дислоцированная в районе населенного пункта Абу Омар, нанесла удар по позициям противника в районе населенного пункта Ат-Тах на юге провинции Идлиб, сообщают новостные источники в Twitter (@HalabTodayTV).

Кроме того, правительственные силы около Абу Дали нанесли мощный ракетный удар по позициям боевиков близ города Джарджаназ, сообщают источники в Twitter (@Step_Agency)

Провинция Ракка

По сообщениям источников в Twitter (@Step_Agency), боевики курдского ополчения атаковали и выгнали из лагеря беженцев в провинции Ракка перемещенных лиц арабского происхождения.

Между тем главнокомандующий проамериканского курдского альянса «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлум Кобани сделал заявление о готовности к диалогу с правительством в Дамаске. По словам Кобани, SDF более не настаивает на отделении сирийских курдов в самостоятельное государство, ищет диалога с Дамаском и надеется на защиту от турецких сил в составе единой Сирии.

Бойцы SDF провели разведывательную операцию в Ракке, в ходе которой были взяты в плен девять террористов ИГИЛ, о чем сообщает военный источник в Twitter (@RojavaCudi).

Провинция Хама

В провинции Хама продолжаются столкновения между правительственными силами и боевиками террористических группировок. Как сообщает источник в Twitter (@HalabTodayTV), правительственные войска нанесли удар по позициям террористов на окраине города Аль-Хавиз.

Кроме того, источники в Twitter (@Step_Agency), сообщают, что правительственные силы нанесли удар по скоплениям террористов в районе населенных пунктов Аль-Ункави и Шаварлин на западе Хамы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)