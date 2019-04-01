В ОБСЕ раскритиковали недопуск наблюдателей из РФ на украинские выборы

Киев, 1 апреля. ОБСЕ раскритиковала недопуск российских наблюдателей на выборы на Украине. Такое решение киевских властей противоречит нормам организации, заявил почетный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет об одном из «копенгагенских обязательств», согласно которому страны-участники ОБСЕ приглашают друг друга наблюдать за национальными выборами. При этом Канерва «для ясности» указал на то, что отсутствие наблюдателей одной из стран-участниц организации не может повлиять на легитимность наблюдения ОБСЕ.

«Особенно учитывая огромное количество международных наблюдателей из такого большого числа стран», — добавил дипломат.

Как сообщалось ранее, президентские выборы на Украине прошли 31 марта. По данным ЦИК, после обработки 70% протоколов, лидирует шоумен Владимир Зеленский с результатом 30,45% голосов, действующий президент страны Петр Порошенко получил 16,19% голосов, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко – 13,15%. На четвертом месте лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко, набравший чуть более 11,5% голосов.

Отметим, что из-за того, что Киев решил не открывать избирательные участки в России, а также отказался проводить выборы в Донбассе, проголосовать не смогли почти 11 млн украинских избирателей.

Сегодня проведение выборов на Украине прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что поздравлять кого-то из кандидатов с победой на выборах было бы неправильно, ведь предстоит второй тур выборов.